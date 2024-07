Rayssa bate próprio recorde na final e fica com medalha de bronze no skate street

Skatista tirou 92.88 e superou a própria meta, que tinha sido atingida na classificatória

Reprodução/Twitter/@timebrasil Rayssa Leal garante sétima posição do skate e vai para final das Olimpíadas



Pelo segundo ano consecutivo, a ‘fadinha’ está no pódio do skate nas Olimpíadas, ficou com a medalha de bronze. Tendo três japonesas como suas principais adversárias, Rayssa Leal foi para final confiante em busca da medalha de ouro. Começou bem, garantiu um 71.66 na primeira volta e ficou na liderança até Coco Yoshizawa fazer sua apresentação e ultrapassar a brasileira após conquistar um 85.02, deixando a skatista na segunda colocação. Na volta final, Rayssa falhou, não conseguiu realizar a uma manobra que já tinha tentado outras duas vezes na fase classificatória. Mesmo após o revés, ela conseguiu seguir na prova e conseguir executar outros movimentos, mas, falhou novamente e não terminou a volta. Com o resultado negativo, ela foi superada pelas outras duas japonesas que estavam na disputa – Funa Nakayama e Liz Akama – e conseguiram notas acima de 80 e colocaram a brasileira na 4ª colocação. Na fase final, Rayssa não conseguiu executar a primeira manobra e caiu. A jovem tem 17 anos ficou visivelmente abalada, foi para segunda volta e se redimiu, bateu o próprio recorde e fez 92.88. Mas na terceira e quarta volta, ela não conseguiu pontuar e ficou difícil brigar pelo pódio, mas, na última volta, ela conseguiu acertar a manobra e fez 88.83, o que a colocou na terceira posição, com a medalha de bronze.