William Lima conquista prata no judô, a primeira medalha do Brasil em Paris

Hifumi Abe, do Japão, que se consagrou como campeão olímpico pela segunda vez seguida

EFE/ Miguel Gutiérrez William Lima, do judô, garantiu primeira medalha do Brasil das Olimpíadas de Paris



Willian Lima garantiu a primeira medalha para o Brasil nas Olimpíadas de 2024. Na categoria 66kg ele conquistou a prata na final contra o Hifumi Abe, que se consagrou como campeão olímpico pela segunda vez seguida. O brasileiro começou o combate pelo ouro da categoria abaixo de 68kg como nas semifinais, buscando a gola do japonês. Tomou uma punição com um minuto de luta. Faltando dois minutos, Abe Hifumi anotou um ponto com um Wazari, e logo depois, aplicou um ippon e levou a melhor no confronto. Willian conquista sua primeira medalha em Olimpíadas e continua a tradição brasileira de medalhas no judô, sendo o esporte que mais trouxe mais medalhas para o país.