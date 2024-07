Olimpíadas: Evandro e Arthur derrotam austríacos por 2 sets a 0 no entardecer parisiense

É a quarta vitória do Brasil no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos 2024; dupla volta à areia na sexta-feira (2), às 16h contra a dupla tcheca

Miriam Jeske/COB Brasileiros não tiveram sustos durante a disputa



Evandro Oliveira e Arthur Lanci enfrentaram a dupla austríaca Julian Horl e Alexander Horst, pela fase de grupos do vôlei de praia nas Olimpíadas Paris-2024. Depois de liderar o primeiro set, os austríacos viraram o jogo e chegaram a liderar por 3 pontos, porém se aproximando do fim do set os brasileiros voltaram para a disputa, e depois de uma parada, a dupla virou o jogo, contando muito com os bloqueios de Evandro, que tem 2,11m. Arthur soltou uma bola tão forte que quebrou o óculos do austriaco Horst.

O Brasil venceu o primeiro set por 21 a 18. Começando o segundo set, os austríacos pressionaram e chegaram a liderar a maior parte do tempo. Com 12 a 9 para a dupla da Áustria, teve uma parada, e aí o Brasil voltou para o jogo e empatou o set. Arthur Lanci jogou muito bem o segundo set, e levou o Brasil a vitória por 2 sets a 0. É a quarta vitória do Brasil no vôlei de praia nessas Olimpíadas. A dupla volta à areia na sexta-feira (2), às 16h contra a dupla tcheca.