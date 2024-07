Favoritos ao pódio, André e George estreiam com vitória no vôlei de praia

Marroquinos Abicha e Ekgraqui se desestabilizaram no segundo set e brasileiros conseguiram vencer com 10 pontos de diferença

Terni Castro/COB André e George vencem Abicha e Elgraqui, do Marrocos



O Brasil estreou com vitória neste sábado (27) no vôlei de praia. Uma das apostas da delegação brasileira para medalhas, André e George derrotaram os marroquinos Abicha e Ekgraqui por 2 a 0, em uma partida que durou menos de uma hora. O jogo, realizado em um dos estádios mais bonitos das Olimpíadas de Paris – foi construindo em frente a Torre Eiffel para receber a modalidade – começou equilibrado, mas, após perderem o primeiro set os marroquinos se desestabilizaram e ficou fácil para os brasileiros matarem a partida com uma grande diferença na pontuação. Foram 10 pontos. O primeiro set foi equilibrado entre as duas equipes. A dupla de Marrocos abriu o placar, mas o Brasil logo conseguiu empatar. O jogo seguiu ponto a ponto, com as equipes se intercalando na à frente. Mas, um lance foi decisivo para o jogo.

Quando estava 19 a 19 Brasil atacou e bola for para fora. Inicialmente a arbitragem marcou ponto para os marroquinos, mas André e George pediram revisão e ficou constatado que eles a bora tinha batido no adversário, o que fez com que o ponto fosse dado para o Brasil. A decisão foi constatada por Abicha e Ekgraqui, mas o juiz não voltou atrás da marcação. O set final veio de uma jogada errada dos marroquinos. Fim de jogo: 21 a 10. Derrotados no primeiro set, o rendimento de Abicha e Ekgraqui caiu e ficou fácil para André e George comandarem a partida e abrirem 10 pontos de diferença. Erros de saque prejudicaram os marroquinos que cederam pontos aos brasileiros e ajudou eles a abrirem maior pontuação e vencerem por 21 a10.