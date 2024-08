Finais do surfe são adiadas devido às condições desfavoráveis do mar em Teahupoo

Competição está programada para ser concluída na segunda-feira, último dia da janela de eventos; brasileiros Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb têm chances de medalha

FAZRY ISMAIL/EFE/EPA Janela de competições da modalidade disputada na Polinésia Francesa teve início em 27 de julho e se estenderá até 5 de agosto



As finais do surfe das Olimpíadas de Paris-2024 foram novamente adiadas neste sábado (3), deixando os atletas em espera por condições mais favoráveis para a disputa das medalhas. A competição está programada para ser concluída na segunda-feira (5), último dia da janela de eventos. As ondas não apresentaram a altura esperada, resultando no adiamento das baterias. Para este domingo (4), a previsão aponta para condições irregulares, mas uma nova ondulação deve atingir Teahupoo, no Taiti — onde são disputadas as provas de surfe nas Olimpíadas —, na segunda, o que provavelmente melhorará a situação. O Brasil aguarda com ansiedade, pois tem dupla chance de conquistar mais medalhas nos Jogos Olímpicos, sobretudo com o fenômeno Gabriel Medina.

Na semifinal, Medina se prepara para enfrentar Jack Robinson, da Austrália, enquanto Tatiana Weston-Webb terá como adversária Brisa Hennessy, surfista costa-riquenhas. Tatiana tem a chance de fazer história ao buscar a primeira medalha do surfe feminino brasileiro nas Olimpíadas. A janela de competições da modalidade teve início em 27 de julho e se estenderá até 5 de agosto.

