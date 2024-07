Seleção brasileira feminina estreia com vitória contra Nigéria nas Olimpíadas

Gabi Nunes, atacante que atua no futebol espanhol, marca único gol da partida com assistência da Rainha Marta, que participa da sexta Olimpíada na carreira

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Brasil ganha da Nigéria em primeiro jogo disputado nas Olimpíadas Paris 24



O Brasil venceu Nigéria por 1 a 0 em jogo válido pelo Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A disputa foi realizada no estádio de Bordeaux, na França. O começo do jogo foi parado, com diversas finalizações da Nigéria que não atingiram o alvo. Marta chegou a balançar a rede, mas logo em seguida o gol foi anulado, pois ela estava em impedimento. Não se passaram cinco minutos, e, de novo, com jogada de Marta, Gabi Nunes marcou o primeiro gol válido pela seleção brasileira. Aos 44 minutos, depois de uma jogadora brasileira e uma nigeriana entrarem juntas na bola, ela acabou furando e precisou ser trocada — momento raro no futebol. O primeiro tempo teve 7 minutos de acréscimo, já que a lateral Tamires precisou sair após uma entrada forte da adversária nigeriana. A atleta machucou o tornozelo esquerdo e substituída pela companheira de Corinthians, Yasmin. Aos 44 minutos, depois de um dividida entre duas atletas, a bola furou e precisou ser trocada.

Já no segundo tempo, o jogo foi mais acirrado, com mais ataques do time da Nigéria. Houve trocas no time brasileiro, saindo Vitoria Yaya e Ludmilla e entrando Jennifer e Ana Vitoria. Os seis minutos de acréscimo se transformaram em oito, e a emoção rolou solta em campo. A goleira brasileira Lorena fez ótimas defesas e conseguiu evitar o empate, não deixando nenhuma bola entrar. A equipe de Arthur Elias estreia com três pontos no Grupo C. O próximo jogo da seleção é no domingo (28), contra o Japão, no Parque dos Príncipes.