Guilherme Costa, o Cachorrão, deixa disputa das águas abertas após 4 voltas em Paris-2024

A prova não é especialidade do atleta, que vai sair desses Jogos sem nenhuma medalha

Gaspar Nóbrega/COB Cachorrão abandona a prova em Paris



Guilherme Costa, o Cachorrão, não completou a prova de águas abertas (maratona aquática) das Olimpíadas de Paris-2024, nesta sexta-feira (9). O atleta, que foi 5º nos 400m livre, na piscina, não tem a prova entre suas especialidades, mas conseguiu a classificação por uma regra extraordinária do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ele decidiu abandonar após perder posições e avaliar que não chegaria junto do pelotão de frente. O Brasil teve como representante na modalidade, oficialmente, apenas no feminino com Ana Marcela Cunha, campeã em Tóquio e 4º lugar em Paris, e Viviane Jungblut. Quando um comitê olímpico não tem participante, o COI e a World Aquatics permitem que nadadores com índices nos 800m e 1.500m participem.

Foi o caso de Guilherme Costa. Ele encarou a participação mais como um desafio, já que sequer teve tempo de treino adequado. O nadador de 25 anos largou na 14ª posição e manteve-se até a metade da segunda volta (3,2km), com cerca de 15 segundos da liderança. Conforme a prova avançou, porém, Cachorrão perdeu ritmo. Ele abriu a terceira volta (4,2km) já em 18º. Perdendo mais posições, Guilherme Costa havia percorrido cerca de 7,6 km, quase na metade da quarta volta, quando deixou a disputa.

Ele era o 22º e tinha 3min26s1 em relação ao líder, o húngaro Kristof Rasovszky, que acabou campeão. Cachorrão saiu do Rio Sena após nadar por 1h16min28s5. Assim como na prova feminina, os homens tiveram que buscar a margem do rio, próximos de um muro, no momento em que nadavam contra a corrente. O brasileiro teve um pequeno machucado no braço ao pegar de raspão na parede.

Sobre a qualidade da água, Costa definiu como “normal” as condições do Sena e relatou não sentir cheiro, mas ressalvou: “Vamos ver depois, mas pelo menos hoje, achei tudo normal”. Na quinta-feira (8), Ana Marcela relatou ter engolido a água do Rio Sena.

Atletas de Bélgica, Suíça e Portugal tiveram relatos de infecção gástrica após contato com as águas do Sena. Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, a natação no local era proibida há quase um século. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram comemorar a balneabilidade com um nado no rio francês. O processo de limpeza custou quase 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,7 bilhões).

CACHORRÃO BUSCA MEDALHA EM 2028

Guilherme Costa estava classificado para outras quatro provas, além das águas abertas, na Olimpíada de Paris. O melhor desempenho foi nos 400m livre, em que passou para a final e ficou em quinto, com 3m42s76, tempo recorde das Américas e que lhe daria medalha em outras edições dos Jogos Olímpicos. Foram 26 centésimos atrás do bronze.

Ele também disputou os 800m livre e o revezamento 4x200m, mas sem avançar às finais. Cachorrão já foi bronze no Mundial de 2022 e dominou provas dos Jogos Sul-Americanos do mesmo ano e do Pan-Americano de Santiago-2023, com quatro ouros em cada um. O atleta desistiu dos 200m para focar na prova que teve o melhor desempenho.

A preparação para o próximo ciclo já começou. A meta é estar no pódio em todas as edições de Campeonatos Mundiais até a Olimpíada de Los Angeles, em 2028, quando ele quer ter a medalha olímpica no peito.

“O foco era a piscina, nos 400m livre, acho que até Los Angeles-2028 vai melhorar bem. Saio feliz com meu resultado, com o tempo, não com a colocação. É treinar e buscar a medalha no próximo ciclo. Ano que vem tem Mundial. Quero vencer e chegar vem em Los Angeles. Não deixar passar nenhum Mundial sem estar no pódio”, projetou o atleta.

HUNGRIA COLOCA 2 ATLETAS NO PÓDIO

Após terminar em segundo lugar na maratona aquática de Tóquio-2020, Rasovszky foi soberano em Paris. O atleta de 27 anos só não liderou a prova logo após a largada, no final da primeira volta e no meio da terceira. No restante, ele até foi seguido de perto por Oliver Klemet, mas não deu condições para ser ultrapassado e fechou a disputa com 1h50min52s7. O alemão ficou com a prata, 2,1 segundos atrás do campeão.

Fechando o pódio veio mais um nadador da Hungria, David Betlehem Ele disputou boa parte no meio do pelotão de frente, entre a nona e a sexta posição, mas conseguiu um sprint na quinta volta e conquistou o bronze com tempo de 1h51min09s0.

O até então campeão olímpico, Florian Wellbrock, da Alemanha, ficou em oitavo, 1min01s7 atrás do líder. Dos 31 atletas, seis não completaram a prova, incluindo Cachorrão.

