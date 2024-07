Gustavo Boka Loka se classifica para final do ciclismo freestyle BMX

Disputa está marcada para esta quarta-feira (31) a partir de 9h44 (horário de Brasília)

Gaspar Nóbrega/COB Gustavo Bala Loka, cicliosta deo BMX freestyle



O ciclista brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, conhecido como Bala Loka, conseguiu se classificar, nesta terça-feira (30), para a final do ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com notas 85,51 e 86,07 nas duas voltas apresentadas na Arena La Concorde 2 ele ficou com a 9ª colocação e avançou para final, que tem previsão de ser disputa nesta quarta-feira (31) a partir de 9h44 (horário de Brasília). A média de Lucas para foi de 85,75. O primeiro colocado, o britânico Kierran Darren David Reilly, ficou com 91,21. Bala Loka tem se destacado na modalidade. Desde 2022 ele conquistou o bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2022, bronze no Pan-Americano 2023 dois top-10 em etapas da Copa do Mundo e outro top-10 no Mundial da modalidade, todas em 2023.