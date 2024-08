Paris 2024: Saiba quais jogos acompanhar nesta quinta-feira

Brasil estará presente em 14 modalidades e tem chance de medalhas com Rebeca Andrade no individual geral

Ricardo Bufolin/CBG A ginástica artística, com Rebeca Andrade, disputando o individual geral, é maior aposta de medalhas do dia



Depois de uma terça-feira (29) sem medalhas para o Brasil, as competições continuam nesta quinta-feira (dia 1º) nas Olimpíadas de Paris. A delegação brasileira estará presente em 14 modalidades. A ginástica artística, com Rebeca Andrade, que disputará o individual geral, é maior aposta de medalhas do dia. O surfe, apesar de estar listado, pode ser cancelado se as condições do mar em Teahupo’o, no Taiti, onde a competição está sendo disputada, não estiverem apropriadas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira a agenda abaixo

Atletismo – Marcha atlética 20km

2h30 – Caio Bonfim (final)

4h20 – Érica de Sena (final)

Handebol

4h – Holanda x Brasil

Judô

5h30 – Leonardo Gonçalves (Brasil) x Dzhafar Kostoev (Emirados Árabes Unidos)

5h50 – Mayra Aguiar (Brasil) x Alice Bellandi (Itália)

6h – Hipismo – classificatória

Natação

6h16 – Guilherme Caribé – 50m livre

6h56 – 4×200 livres feminino

Canoagem Slalom

10h30 – Pepê Gonçalves – semifinal

Boxe

11h34 – Bárbara dos Santos (Brasil) x Chen Nien-Chin (Taiwan) – Oitavas de final

16h52 – Lazizbek Mullojonov (Uzbequistão) x Keno Machado (Brasil) – Quartas de final

Ciclismo BMX

15h20 – Paola Reis – Quartas de final

Ginástica Artística – final individual geral

13h15 – Flávia Saraiva

13h15 – Rebeca Andrades

Surfe

16h55 – Caitlin Simmers (EUA) x Tatiana Weston-Webb – oitavas

17h30 – Luana Silva (Brasil) x Tainá Hinckel (Brasil) – oitavas

19h50 – Gabriel Medina (Brasil) x João Chianca (Brasil) – quartas Tiro Esportivo – classificatória 7h – Geovana Meyer Vela 7h – Bruno Fortes

7h – Gabriella Kidd

7h03 – Mateus Isaac

10h43 – Final feminina

Vôlei

8h – Brasil x Japão

Vôlei de Praia