Isaac Souza sofre lesão e está fora das Olimpíadas de Paris 2024

Atleta do Time Brasil não poderá competir mais devido a uma ruptura no tendão do tríceps esquerdo

Reprodução/Instagram Isaac já estava sofrendo com uma lesão no cotovelo esquerdo e não competia desde o Pan de Santiago 2023



O Time Brasil enfrentou mais um revés nos Jogos de Paris 2024. Nesta quarta-feira (24), a CBDA, a CBSO e o COB anunciaram que o atleta Isaac Souza não poderá competir devido a uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo. Isaac se machucou durante um treinamento no Rio de Janeiro na última segunda-feira (22) e precisará passar por cirurgia. A data do procedimento cirúrgico ainda será confirmada, mas o atleta terá que se afastar das competições temporariamente para se reabilitar. Isaac já estava sofrendo com uma lesão no cotovelo esquerdo e não competia desde o Pan de Santiago 2023. No entanto, ele estava treinando regularmente para as Olimpíadas e tinha a previsão de embarcar no dia 27 de julho para a capital francesa.

Isaac Souza, que participou das Olimpíadas de Tóquio 2020 e foi finalista no Mundial de saltos ornamentais em Fukuoka, estava se preparando para sua segunda participação olímpica. A lesão o impedirá de representar o Brasil em Paris. O atleta, que quase seguiu carreira na ginástica artística antes de migrar para os saltos ornamentais, conquistou o nono lugar em uma competição internacional, sendo o melhor resultado para o Brasil entre os homens. Sua trajetória é marcada por superação e dedicação ao esporte.

