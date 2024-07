Paris 2024: Veja os jogos que começam nesta quarta-feira e onde assistir

Futebol e Rugby Seven masculino abrem as disputas; Brasil não tem representantes em nenhuma das modalidades

EFE/ Miguel Gutiérrez Vista da Torre Eiffel em Paris



Foi dada a largada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar da cerimônia estar marcada para esta sexta-feira (26), já tem partidas nesta quarta-feira (24). Futebol e Rugby Sevens marcam o início das disputas. Neste primeiro dia não haverá representantes brasileiros em nenhuma das modalidades, porque eles não conseguiram se classificar, mas ainda assim, o futebol segue sendo como um dos esportes mais aguardados das Olimpíadas de Paris, e neste ano haverá um campeão diferente das duas última edições – Rio 2016 e Tóquio 2021 – pois o Brasil tinha ficado com a medalha de ouro. Presente nas Olimpíadas desde 1900 (edição realizada em Paris), o futebol segue as mesmas as regras da Fifa: são 11 jogadores competindo em partidas de 90 minutos. A única vez que a modalidade não esteve presente foi em 1932. O futebol feminino, no estando, só foi incluído em 1996, na edição de Atlanta. Neste ano somente as mulheres vão estar presente e elas fazem a sua estreia na quarta-feira (25) diante da Nigéria. A atual campeã é a seleção dos Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira dia, horário e jogos do futebol masculino

Quarta-feira, 24 de julho

10:00 – Uzbequistão vs. Espanha – Parc des Princes

10:00 – Argentina vs. Marrocos – Estádio Geoffroy-Guichard

12:00 – Egito vs. República Dominicana – Estádio La Beaujoire

12:00 – Guiné vs. Nova Zelândia – Estádio de Nice

14:00 – Japão vs. Paraguai – Estádio Bordeaux

14:00 – Iraque vs. Ucrânia – Estádio de Lyon

16:00 – Mali vs. Israel – Parc des Princes

16:00 – França vs. EUA – Estádio de Marselha

Sábado, 27 de julho

10:00 – República Dominicana vs. Espanha – Estádio Bordeaux

10:00 – Argentina vs. Iraque – Estádio de Lyon

12:00 – Uzbequistão vs. Egito – Estádio La Beaujoire

12:00 – Ucrânia vs. Marrocos – Estádio Geoffroy-Guichard

14:00 – Nova Zelândia vs. EUA – Estádio de Marselha

14:00 – Israel vs. Paraguai – Parc des Princes

16:00 – Japão vs. Mali – Estádio Bordeaux

16:00 – França vs. Guiné – Estádio de Nice

Terça-feira, 30 de julho

10:00 – República Dominicana vs. Uzbequistão – Parc des Princes

10:00 – Espanha vs. Egito – Estádio Bordeaux

12:00 – Ucrânia vs. Argentina – Estádio de Lyon

12:00 – Marrocos vs. Iraque – Estádio de Nice

14:00 – EUA vs. Guiné – Estádio Geoffroy-Guichard

14:00 – Nova Zelândia vs. França – Estádio de Marselha

16:00 – Paraguai vs. Mali – Parc des Princes

16:00 – Israel vs. Japão – Estádio La Beaujoire

Sexta-feira, 2 de agosto

10:00 – Quartas de final – Parc des Princes

12:00 – Quartas de final – Estádio de Lyon

14:00 – Quartas de final – Estádio de Marselha

16:00 – Quartas de final – Estádio Bordeaux

Segunda-feira, 5 de agosto

13:00 – Semifinal – Estádio de Marselha

16:00 – Semifinal – Estádio de Lyon

Quinta-feira, 8 de agosto

12:00 – Disputa pela medalha de bronze – Parc des Princes

Sexta-feira, 9 de agosto

13:00 – Disputa pela medalha de ouro – Parc des Princes

Confira dia, horário e jogos do futebol feminino

Quinta-feira, 25 de julho

12:00 – Espanha vs. Japão – Estádio La Beaujoire

12:00 – Canadá vs. Nova Zelândia – Estádio Geoffroy-Guichard

14:00 – Nigéria vs. Brasil – Estádio Bordeaux

14:00 – Alemanha vs. Austrália – Estádio de Marselha

16:00 – França vs. Colômbia – Estádio de Lyon

16:00 – EUA vs. Zâmbia – Estádio de Nice

Domingo, 28 de julho

12:00 – Brasil vs. Japão – Parc des Princes

12:00 – Nova Zelândia vs. Colômbia – Estádio de Lyon

14:00 – Espanha vs. Nigéria – Estádio La Beaujoire

14:00 – Austrália vs. Zâmbia – Estádio de Nice

16:00 – França vs. Canadá – Estádio Geoffroy-Guichard

16:00 – EUA vs. Alemanha – Estádio de Marselha

Quarta-feira, 31 de julho

12:00 – Japão vs. Nigéria – Estádio La Beaujoire

12:00 – Brasil vs. Espanha – Estádio Bordeaux

14:00 – Zâmbia vs. Alemanha – Estádio Geoffroy-Guichard

14:00 – Austrália vs. EUA – Estádio de Marselha

16:00 – Nova Zelândia vs. França – Estádio de Lyon

16:00 – Colômbia vs. Canadá – Estádio de Nice

Sábado, 3 de agosto

10:00 – Quartas de final – Parc des Princes

12:00 – Quartas de final – Estádio de Lyon

14:00 – Quartas de final – Estádio de Marselha

16:00 – Quartas de final – Estádio La Beaujoire

Terça-feira, 6 de agosto

13:00 – Semifinal – Estádio de Lyon

16:00 – Semifinal – Estádio de Marselha

Sexta-feira, 9 de agosto

10:00 – Feminino – Disputa pela medalha de bronze – Estádio de Lyon

Sábado, 10 de agosto

12:00 – Feminino – Disputa pela medalha de ouro – Parc des Princes

Onde assistir?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 vão ter transmissão no Brasil. Eles poderão sem acompanhados no Youtube, de forma online e gratuita, através da CazéTV.