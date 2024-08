Isaquias Queiroz termina final em último lugar na primeira tentativa de medalha em Paris 2024

Atleta baiano competiu ao lado de Jacky Godmann na prova do C2 500m; medalha de ouro foi conquistada pela dupla chinesa Hao Li e Bowen Ji

Miriam Jeske/COB Jacky Godmann (esq.) e Isaquias Queiroz na final do C2 M500m



Isaquias Queiroz e Jacky Godmann finalizaram a prova do C2 500m nas Olimpíadas de Paris-2024 na oitava posição, com um tempo de 1min42s58. Os dois manifestaram a decepção por não terem conseguido uma medalha, ressaltando a relevância de um bom desempenho na parte final da competição. ” Foi um resultado muito horrível em cima do que a gente trabalhou, do que o COB investiu na gente. Ficar em último em uma final A, por mais que seja uma final olímpica, não é um resultado excelente, não em cima do que a gente vinha evoluindo. Pelas parciais que a gente tinha, a gente sabia que iria brigar pela medalha. Não foi da boca pra fora. Mas as circunstâncias mudam”, declarou Isaquias. “É chato. Gostaria muito de ganhar medalha. É muito ruim essa colocação”, falou Jacky.

A medalha de ouro foi conquistada pela dupla chinesa Hao Li e Bowen Ji, enquanto a prata ficou com os italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. O bronze foi para os espanhóis Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez. A dupla brasileira enfrentou dificuldades logo no início da prova, o que comprometeu suas chances de recuperação. Apesar de terem lutado pela medalha de bronze, acabaram terminando na última colocação. Isaquias e Jacky participaram de quatro etapas durante os Jogos. O primeiro ainda tem a oportunidade de ampliar seu histórico olímpico. Ele se prepara para a semifinal do C1 1.000m, que está agendada para as 6h30 (de Brasília) desta sexta-feira (9). O atleta tenta conquistar sua quinta medalha em Jogos Olímpicos, um feito que o colocaria ainda mais em evidência na história do esporte brasileiro.

