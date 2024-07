Itamaraty divulga manual para brasileiros que vão participa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Guia oferece informações sobre segurança, serviços médicos, transporte e hospedagem nas principais cidades que sediarão as competições

Christophe SIMON / AFP A bandeira olímpica é vista na instalação olímpica de vela em Marselha, sul da França, em 17 de julho de 2024, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



O Ministério das Relações Exteriores divulgou um manual com diretrizes para os brasileiros que irão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Diferentemente de edições anteriores, os jogos serão realizados em várias regiões da França, incluindo a Polinésia Francesa, onde ocorrerão as competições de surfe. Os Jogos Olímpicos acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto, enquanto os Paralímpicos serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro. O guia elaborado pelo Itamaraty oferece informações sobre segurança, serviços médicos, transporte e hospedagem nas principais cidades que sediarão as competições. Embora não seja exigido visto para estadias turísticas de até três meses na França, os viajantes devem seguir algumas normas, como possuir:

Seguro-saúde no valor de 30 mil euros;

comprovante de hospedagem;

meios financeiros que variam de acordo com a situação.

Além disso, o manual destaca a importância de estar atento para evitar furtos e roubos em locais movimentados, fornecendo números de telefone úteis, como o da polícia e de emergências médicas. Também são disponibilizados os contatos dos consulados brasileiros nas cidades-sede das competições. O guia completo pode ser acessado online para consulta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA