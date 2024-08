Rafael Silva, o Baby, perde logo na estreia em Paris e se aproxima do adeus olímpico

Dono de duas medalhas de bronze (Londres e Rio), judoca brasileiro se despedirá dos Jogos nesta edição, mas ainda compete neste sábado na disputa por equipes

Gaspar Nóbrega/COB Apesar da eliminação, Baby expressou seu orgulho por ter chegado a Paris



O judoca brasileiro Rafael Silva, conhecido como Baby, teve uma estreia infeliz nos Jogos Olímpicos de Paris, ao ser derrotado por Ushangi Kokauri, do Azerbaijão, na categoria acima de 100 kg. Esta competição marca a quarta participação de Rafael em Olimpíadas, onde já conquistou duas medalhas de bronze, em Londres 2012 e na Rio 2016, além de uma prata e três bronzes em Campeonatos Mundiais. Apesar da eliminação, Baby expressou seu orgulho por ter chegado a Paris e destacou que a experiência, mesmo com a derrota, foi valiosa. Ele revelou que está se preparando para competir em equipes mistas no próximo sábado e lembrou que a aposentadoria está se aproximando — estes são os últimos Jogos do atleta. No entanto, a estrela do judô brasileiro pretende continuar contribuindo para o judô, seja na gestão ou na parte técnica.

Rafael começou sua trajetória no judô aos 15 anos e seu apelido, Baby, é inspirado em um personagem da série “Família Dinossauro”. Com uma carreira marcada por conquistas significativas, Rafael Silva se despede de sua trajetória olímpica, mas deixa claro que seu amor pelo esporte permanecerá. Ele afirmou após a derrota que está determinado a continuar envolvido no judô, ajudando a desenvolver novos talentos e promovendo a modalidade no Brasil.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA