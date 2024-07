Larissa Pimenta conquista o bronze no judô

Judoca derrotou a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial

EFE/ Miguel Gutiérrez Larissa Pimenta comemora vitória



Larissa Pimenta garantiu, neste domingo (28), o bronze na categoria 66kg do judô, após vencer a disputa contra a judoca italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial. Larissa arrastou a luta até o golden score, e acabou sendo punida, somada a que tinha no tempo regulamentar e ficou pendurada. A italiana também foi punida duas vezes. Com tudo empatado, a brasileira foi pro ataque. Com quase 8 minutos de combate, a italiana foi punida novamente e Larissa conquistou o bronze, totalmente exausta. Ainda temos mais disputas no judô com brasileiros. A judoca foi guerreira durante a competição. Conseguiu um ippon no primeiro jogo, depois venceu por um wazari judo e na terceira disputa perdeu para a farncesa Amandine Buchard e foi para repescagem, onde derrotou a alemã Mascha Ballhaus em golden score novamente.