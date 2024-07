Leticia Bufoni fica ao lado de Snoop Dogg em final do skate

Skatista usou as redes sociais para compartilhar momento único. ‘zerei o game’, brincou ela

Reprodução/X/@LeticiaBufoni Skatista não participou das Olimpíadas deste ano



Leticia Bufoni, skatista brasileira, assistiu à final do skate street masculino ao lado de ninguém menos que Snoop Dogg, nesta segunda-feira (29). O rapper marcou presença nos Jogos Olímpicos e chamou a brasileira para se sentar com ele, que estava cercado de seguranças. O cantor chamou a atenção por estar segurando um mini ventilador portátil, devido as altas temperaturas de Paris, que marcou 35 graus hoje. Leticia participou dos Jogos de Tóquio 2021, mas decidiu abdicar da vaga neste ano para tocar projetos diferentes. Nas redes sociais, ela brincou que “zerou o game”, já que ficou ao lado de um dos maiores rappers da história.

Snoop me convidou pra assistir o street com ele e ensinar sobre o formato!

Zerei o Game…. 😱 pic.twitter.com/DnWhrMIePC — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) July 29, 2024