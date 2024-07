Mafê, da natação, garante vaga na semifinal; William Lima, do judô, vai à final

Judoca Larissa Pimenta perdeu nas quarta e vai para repescagem, se passar, disputará o bronze

Pelo segundo dia seguindo, Maria Fernanda Costa, a Mafê, avançou na natação. Ela garantiu neste domingo (28) sua vaga na semi dos 200 metros livre ao registrar o tempo de 1min56s65, o que a colocou na oitava posição das eliminatórias. As semifinais estão programadas para a tarde deste domingo, e a atleta precisa se classificar entre as oito melhores para avançar à final. Por outro lado, Guilherme Costa, conhecido como Cachorrão, não competirá nos 800 metros livre, pois foi poupado após sua participação nos 400 metros livre, onde terminou em quinto lugar. Essa decisão visa preservar sua energia para futuras provas. O Brasil também chegou à semi com Willian Lima, que pode garantir a medalha inaugural do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O judoca Willian Lima garantiu sua vaga na semifinal da categoria até 66kg, o que o coloca a uma vitória de conquistar uma medalha. Se vencer, ele assegura pelo menos a prata, enquanto uma derrota ainda lhe permitirá lutar pelo bronze. Ele enfrentou o cazaque Gusman Kyrgyzbayev e o derrotou no golden score.

A trajetória de Willian até aqui foi marcada por emoções intensas. Sua primeira vitória foi conquistada de forma dramática, com um triunfo sobre o uzbeque Sardor Nurillaev, que ocorreu a poucos segundos do término da luta. Nas oitavas de final, ele superou o turcomeno Serdar Rahimov, que recebeu três punições, resultando em sua desclassificação. Nas quartas de final, o judoca brasileiro derrotou o mongol Baskhuu Yondonperenlei. Larissa Lima, também do judô, também pode conseguir um bronze para o Brasil. Ela foi para repescagem, depois de perder a luta contra a francesa Amandine Buchard. As duas tiveram punição, o que deixou a luta ainda mais complexa para as atletas. Na reta final da luta, Buchard conseguiu imobilizar a brasileira, segurou por 10 segundo e venceu, conquistando a vaga para as semifinais.

