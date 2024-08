Medalhista de ouro da China é pedida em casamento após sair do pódio

Liu Yuchen pediu a mão em casamento da campeã olímpica Huang Ya Qiong

Luis TATO / AFP Momento foi compartilhado pelo perfil dos Jogos Olímpicos do Brasil



Haja coração. A chinesa Huang Ya Qiong conquistou o ouro na modalidade badminton na categoria de duplas mistas, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e após toda a cerimônia de entrega das medalhas, na Arena La Chapelle, a atleta foi surpreendida pelo namorado, o também atleta de duplas, Liu Yuchen. O momento foi compartilhado pelo perfil oficial dos Jogos Olímpicos no Brasil e internautas foram à loucura, comentando que a cena parecia um dorama da vida real. Dorama são novelas/séries japonesas protagonizados por casais. No momento do pedido, Liu entrega um buquê de flores e se ajoelha para a amada. Os torcedores chineses que estavam presentes, maioria no estádio, ovacionaram a cena.

