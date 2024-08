Medalhistas Rayssa Leal e Rebeca Andrade apoiam seleção brasileira após eliminação no vôlei

Atletas assistiram ao jogo das arquibancadas e se solidarizaram com o time depois de perder para os Estados Unidos

Em Paris, as medalhistas Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Gabriel Medina acompanharam a partida em que os Estados Unidos derrotaram a seleção brasileira de vôlei por 3 sets a 2, que resultou na eliminação do Brasil da corrida pelo ouro. O jogo foi intenso e deixou os torcedores brasileiros desapontados, mas os atletas se uniram para oferecer apoio às jogadoras da seleção. Após o término da partida, Rayssa e Rebeca foram até as jogadoras brasileiras para consolar, especialmente Gabi Guimarães. Ela ressaltou a importância desse suporte, afirmando que as colegas de outras modalidades a incentivaram a focar na disputa pela medalha de bronze. “A primeira coisa que elas falaram foi: pensa agora na medalha de bronze. O Brasil merece, vocês merecem”, disse Gabi.

Ana Cristina, que se destacou como a melhor jogadora brasileira em quadra, também comentou sobre o impacto do apoio recebido. Ela enfatizou que a presença e a força das medalhistas significam muito para o grupo, que está vivendo um sonho ao competir nas Olimpíadas.

Thaisa, a atleta mais experiente da equipe, também recebeu o carinho de Rayssa e Rebeca. Ela expressou sua frustração pela eliminação, afirmando que o grupo merecia uma chance na final. “Está doendo pra caramba. Esse grupo merecia muito uma final, mas já que não aconteceu, merece muito estar no pódio”, declarou Thaisa, demonstrando a determinação da equipe em buscar a medalha de bronze.

O Brasil agora se prepara para enfrentar a Turquia ou a Itália na disputa pelo terceiro lugar, que está agendada para sábado (10), às 12h15, no horário de Brasília.

