Michel Augusto e Natasha Ferreira, do Judô, são eliminados dos jogos de Paris

Brasileiro levou disputa até golden score, mas não evitou a derrota; brasileira perdeu após ipoon

Luiza Moraes/COB e Wander Roberto/COB Michel Augusto e Natasha Ferreira, do judô



Michel Augusto e Natasha Ferreira não conseguiram avançar no judô nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Michel, com apenas 19 anos, começou sua participação com uma vitória sobre o costa-riquenho Sebastian Sancho. No entanto, sua trajetória foi interrompida nas oitavas de final, onde enfrentou o japonês Ryuju Nagayama. O combate foi acirrado e decidido no golden score, deixando Michel desapontado, mas determinado a aprimorar suas habilidades. Por sua vez, Natasha Ferreira, de 25 anos, também fez sua estreia nos Jogos Olímpicos. Ela teve a difícil tarefa de enfrentar a tricampeã mundial Natsumi Tsunoda logo na primeira rodada. Infelizmente, Natasha foi eliminada após sofrer um ippon, o que a impediu de avançar na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA