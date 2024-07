Modalidades, estrelas, arenas e mais: veja tudo o que você precisa saber sobre as Olimpíadas de Paris

Cerimônia de abertura está marcada para a sexta-feira, mas hoje já haverá partidas de futebol e de rúgbi de 7; os Jogos terminam no dia 11 de agosto

ALEX PLAVEVSKI/EFE/EPA Uma foto com dupla exposição na câmera mostra a Torre Eiffel, decorada com os anéis olímpicos iluminados em Paris



Começa nesta quarta-feira (23) a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 26 de julho, e o encerramento, para 11 de agosto. Durante 17 dias, o mundo assistirá a 329 eventos de medalhas, distribuídos em 35 locais em Paris, Île-de-France e outras regiões da França. Esta é a terceira vez que o evento será realizado na capital francesa, sede das Olimpíadas em 1900 e 1924. As competições começam antes da cerimônia de abertura, com as primeiras disputas de tiro com arco, futebol, handebol e rúgbi de 7. A natação ocorrerá entre 27 de julho e 4 de agosto, enquanto as provas atletismo serão realizadas de 1º a 11 de agosto, com a maratona encerrando o evento.

Paris e seus arredores receberão a maioria dos eventos. Na cidade, locais emblemáticos como a Arena Bercy, o Stade de France e o Estádio Roland-Garros serão palcos de diversas competições. Além disso, novas instalações, como o Centro Aquático Olímpico, em Saint-Denis, e o Centro de Escalada Esportiva, em Le Bourget, foram construídas especialmente para os Jogos. Outras cidades na França também participarão do evento. O surfe, por exemplo, será realizado na famosa onda de Teahupo’o, no Taiti, palco também da etapa francesa da Liga Mundial. Além disso, estádios de Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes, Lyon, Marselha e Nice sediarão partidas de futebol.

Paris-2024 marcará a estreia do breaking, uma forma de dança urbana, como modalidade olímpica. Outros novos eventos incluem o revezamento misto na marcha atlética e categorias adicionais no boxe e na canoagem slalom. A tocha olímpica desta edição, criada pelo designer francês Mathieu Lehanneur, simboliza a paridade de gênero com sua forma simétrica. As mascotes, chamadas Phryges, são inspiradas nos barretes frígios, uma espécie de touca que simboliza a liberdade e a revolução na França.

Com a participação de mais de 10 mil atletas de todo o mundo, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem momentos memoráveis. Estrelas como LeBron James (seleção americana de basquete), Carlos Alcaraz (tenista espanhol), Simone Biles (ginasta americana), Mondo Duplantis (sueco do salto com vara), Aitana Bonmatí (seleção espanhola feminina de futebol) e Katie Ledecky (nadadora dos Estados Unidos), Entre os atletas brasileiros, nomes como Rebeca Andrade na ginástica artística, Rayssa Leal no skate e Gabriel Medina no surfe são esperados para brilhar.

Confira todas as modalidades dos Jogos

Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete 3 x 3

Boxe

Breaking

Canoagem Slalom

Canoagem Velocidade

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo BMX Racing

Ciclismo de Estrada

Ciclismo Moutain Bike

Escalada Esportiva

Esgrima

Futebol

Ginástica Artística

Ginástica de Trampolim

Ginástica Rítmica

Golfe

Handebol

Hipismo

Hóquei sobre Grama

Judô

Levantamento de Peso

Luta

Maratona Aquática

Nado Artístico

Natação

Pentatlo Moderno

Polo Aquático

Remo

Rúgbi de 7

Saltos Ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa

Tiro com Arco

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de Praia

Destaques do Brasil