Vôlei de praia feminino está na final em Paris-2024

Brasileiras começam com susto, mas viram partida e buscam mais um ouro para a modalidade

Gaspar Nóbrega/COB Brasileiras comemoram classificação



A dupla Ana Patrícia e Duda está classificada para a final do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris-2024. As brasileiras ganharam os primeiros pontos no saque errado da Austrália, e começou a abrir vantagem. Quatro pontos na frente para o Brasil e as australianas pediram tempo, voltaram para o jogo e empataram o placar. Depois de mais uma parada, foi a vez das brasileiras reagirem e voltarem para a liderança, até o empate de novo das australianas. Dai para frente o jogo foi decidido ponto a ponto, com vitória da Australia por 22/20.

No segundo set as adersárias começaram forte também colocando a pressão no Brasil, que conseguiu se manter no jogo e virou o jogo com parciais de 5/4, e se manteve na liderança até o fim do set sem ter muitos problemas, explorando ataques na diagonal, e empatou o jogo com parciais de 21/15.

Começando o tie-break as australianas lideravam por 4/2, pórem o set empatou e virou para o Brasil com um rally de x segundos, e ai de novo o jogo foi decidido ponto a ponto. Ana Patrícia foi muito bem e levou o Brasil para a final do volei de praia.