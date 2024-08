Evandro e Arthur perdem para suecos nas quartas do vôlei de praia e estão eliminados das Olimpíadas

Brasileiros perderam de 2 a 0 após uma campanha impecável da fase de grupos e nas oitavas

Marina Ziehe/COB Evandro e Arthur, do vôlei de Praia masculino



Evandro e Arthur enfrentaram nesta terça-feira (6) o que talvez tenha sido seus maiores adversários no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. Fizeram as quartas de final com os suecos Ahman e Hellvig, e não conseguiram vencer, sendo eliminados por 2 a 0. Começaram o jogo perdendo por quadro bolas, mas Evandro conseguiu aproveitar o bloqueio sueco e abrir o placar para os brasileiros. Arthur fez o segundo, e o Brasil conseguiu diminuir a vantagem, deixando para apenas um ponto. Mas, os suecos estavam inspirados e quase não erravam. Apostaram em um saque em Evandro, que não estava conseguindo boas recepções, errava os saques. O craque brasileiro não estava em sua melhor performance, o que foi sentindo no jogo. Quando tinha oportunidade, Evandro pontuava e diminuia a vantagem, mas o Brasil não conseguia engrenar no jogo. Os suecos estavam muito bom no bloqueio, o que ajudava eles a pontuarem e ficarem à frente do placar. O Brasil não conseguiu ficar à frente do placar nenhuma vez, e os suecos abriram 5 bolas de diferença, o que complicou ainda mais a vida dos brasileiros. Evandro e Arthur conseguiram salvar dois set points, mas, em um erro de saque de Evandro, os suecos fecharam o placar por 21 a 17

A volta para o segundo tempo seguiu o mesmo ritmo do primeiro. Com os suecos acertando tudo no jogo enquanto os brasileiros não conseguiam pontuar e, nos erros de saque e recepção, os adversários iam somando ponto, ficando com uma larga vantagem na frente, seis bolas de diferença. Os suecos mantiveram o saca em cima de Evandro, aproveitando que ele não estava em seu melhor desempenho. Brasil conseguiu buscar três pontos, em um momento de destabilização dos suecos e com Evandro no saque, uma de suas melhores armas. Sentindo o jogo, os suecos pediram tempo para acabar com a sequência brasileira. Deu certo, conseguiram pontuar e tirar Evandro do saque, mas devolveram a vantagem para o Brasil em um erro de saque. Os brasileiros esboçaram uma reação no final, mas não conseguiram reverter o resultado e perderam, por 21 a 16.