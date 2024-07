Oitavas do surfe feminino são adiadas devido às condições do mar

Previsão é que as baterias voltem a acontecer na quinta-feira (1); cinco brasileiros seguem vivos nas disputas

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Luana Silva do Brasil em ação durante a primeira etapa feminina das competições de Surf dos Jogos Olímpicos Paris 2024, em Teahupo'o, Taiti



Pelo terceiro dia seguido, as disputas das finais do surfe seguem sem acontecer devido às condições do mar em Teahupoo, no Taiti. As oitavas do surfe femino nas Olimpíadas de Paris, que deveriam ter acontecido na segunda-feira (29) após a bateria dos homens, tinham sido remarcadas para está quarta-feira (31), às 19h, porém foram canceladas. A previsão é que os atletas voltem a se enfrentar nesta quinta-feira (1), porém, ainda não há confirmação porque tudo vai depender das condições do mar. Os homens estão nas quartas de final. Gabriel Media e Chumbinho vão se enfrentar. Já entre as meninas, Tainá Hinckel e Luana Silva vão se enfrentar para ver quem avançará na competição. Tatiana Weston-Webb disputará vaga com uma norte-americana. Filipe Toledo, já foi eliminado.

Confrontos dos brasileiros no surfe:

Oitavas de final

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caitlin Simmers (USA)

Luana Silva (BRA) x Tainá Hinckel (BRA)

Quartas de final