Paris 2024: saiba o que acompanhar nesta sexta

Delegação brasileira estará presente em 12 modalidades; Hugo Calderano, do tênis de mesa, busca uma semifinal inédita

Alexandre Loureiro/COB Hugo Calderano chegou a uma inédita quartas de final das Olimpíadas



Depois de uma quinta-feira (1º) com duas medalhas de pratas para o Brasil, uma na ginástica artística e outra na marcha atlética, as competições continuam nesta sexta-feira (2) nas Olimpíadas de Paris. A delegação brasileira estará presente em 12 modalidades. Esta sexta marca o início das disputas do atletismo e a busca de Hugo Calderano, do tênis de mesa, por uma semifinal inédita.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira a agenda abaixo

Atletismo

05h05 – José Santana – 100m rasos declatlo

05h15 – Valdileia Martins – Salto em altura

05h55 – José Santana – Salto em distância decatlo

06h50 – Victoria Cristina Rosa – 100m rasos

06h50 – Ana Carolina Azevedo – 100m rasos

07h15 – José Santana – Arremesso de peso declatlo

13h – José Santana – Salto em altura decatlo

13h15 – Gabriele Santos – Salto Triplo

13h55 – Izabela da Silva – Lançamento do disco

13h55 – Andressa de Morais – Lançamento do disco

14h45 – Flávia Maria de Lima – 800 rasos

15h10 – Welington Morais – Arremesso de peso

15h50 – Jose Santana – 400 m rasos decatlo

Tiro com arco

5h46 – México x Brasil – oitavas de final

Judô

5h10 – Rafael Silva (BRA) x Ushangi Kokauri (Azerbaijão)

7h20 – Beatriz Souza (BRA) x (aguarda adversária)

Natação



6h – Kayky Marquart – 100 m Borboleta

6h40 – Maria Fernanda Costa (Mafê) – 800 m livres

6h57 – Revezamento 4×100 medley

16h – 100 m borboleta final

Basquete

6h – Brasil x Japão

Ginástica de Trampolim



7h – Camila Gomes -preliminar

8h50 – final

13h – Rayan Dutra – preliminar

14h45 – final

7h05 – Vela

Vôlei

8h – Brasil x Egito

Tênis de mesa

9h30 – Truls Moregarsh (Suécia) x Hugo Calderano (Brasil)

Canoagem Slalom

10h30 – Pepê Gonçalves

11h40 – Ana Sátila

Boxe

11h18 – Jucielen Romeu (BRA) x Alyssa Mendoza (EUA) – oitavas de final

16h36 – Wanderley Pereira (BRA) x Oleksandr Khyzhniak (UA) – quartas de final

Vôlei de praia

12h – Carol e Barbara (BRA) x Stam e Schoon (Holanda)

16h – Perusic e Schweiner (República Tcheca) x Evandro e Arthur (BRA)