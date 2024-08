Paris 2024: saiba o que acompanhar nesta terça-feira

País tem quatro jogos decisivos, que garantem a continuação ou eliminação da delegação brasileira nos Jogos, como vôlei feminino, vôlei de praia, handebol e basquete

Alexandre Loureiro/COB Brasil e Estado Unidos se enfrentam nas quartas de final de basquete nesta terça-feira (6) às 16h30 (horário de Brasília)



Depois de uma segunda-feira (5) com pódio para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, e Rebeca Andrade se tornando a maior medalhista olímpica do país, o país tem quatro jogos decisivos, que garantem a continuação ou eliminação da delegação brasileira nos Jogos. São elas: vôlei feminino, vôlei de praia, handebol e basquete. O futebol feminino enfrentará a Espanha pela semifinal. Se vencer, vai disputar o ouro, caso contrário vai em busca do bronze. No primeiro confronto entre as seleções na fase de grupos, as espanholas levaram a melhor, ganharam de 2 a 0.

Hipismo – final

5h – Rodrigo Pessoa

5h Stephan Barcha

Atletismo

5h20 – Lançamento de dardo – Classificatória

Pedro henrique Nunes

Luiz Maurício

05h50 – 110m com Barreiras – Repescagem

Rafael Pereira

06h15 – Santo em distância – classificatória

Eliane Martins

Lissandra Campos

Canoagem – classificatórias

05h30 – C2 500m

Canoagem – classificatórias

05h30 – C2 500m

Vela

07h03 – Bruno Lobo – Formula kite 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª regatas

07h05 – Brasil – 1710ª, 11ª e 12ª regatas

07h15 – Brasil – 4707ª, 8ª e 9ª regatas

Skate

7h30 – Isa Pacheco

7h30 – Raicca Ventura

7h30 – Dora Varella

Vôlei – Quartas de final

8h – Brasil x República Dominicana

Vôlei de praia – Quartas de final

13h – Evandro e Arthur (Brasil) x Ahman e Hellvig (Suécia)

Futebol – semifinal

16h – Brasil x Espanha

Basquete – Quartas de final

16h30 – Brasil x Estado Unidos

Handebol – Quartas de final