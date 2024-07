Paris 2024: Saiba quais modalidades acompanhar nesta terça-feira

Brasil estará presente em 19 modalidade que podem triunfar, sendo a ginástica artística, com Rebeca Andrade, a maior possibilidade

Miriam Jeske/COB Rebeca Andrade é esperança de medalha para o Brasil



Depois de um segunda-feira (29) negativa para o Brasil, sem nenhuma medalha e eliminações, as competições continuam neste terça-feira (30) nas Olimpíadas de Paris. O Brasil estará presente em 19 modalidade que podem triunfar, sendo a ginástica artística, com Rebeca Andrade, a maior possibilidade. Neste domingo (28), o Brasil faz sua estreia no rúgbi de sete e no vôlei de praia feminino.

Confira os jogos do Brasil desta terça-feira (30)

Triatlo

3h – Manoel Messias e Miguel Hidalgo

Remo –

04h30 – Beatriz Tavares

Remos

05h10 – Lucas Verthein

Tênis de mesa

5h – Vitor Ishiy (Brasil) x Dimitrij Ovtcharov (Alemanha)

Judô

5h40 – Guilherme Schimidt (Brasil) x Edi Sherifovski

Hipismo

6h – João Victor Oliva

Tênis de mesa

6h – Álvaro Robles (Espanha) x Hugo Caldenaro (Brasil)

Natação

6h – Nick Albiero

6h15 – Marcelo Chierighini

6h15 – Guilherme Caribé

Boxe

06h16 – Alejandro Claro (Cuba) x Michael Trindade (Brasil)

Judô

6h30 – Ketleyn Quadros (Brasil) x Cristina Cabaña (Espanha)

Natação

6h44 – Beatriz Dizotti

Vôlei de praia

7h – André e George (Brasil) x Díaz e Alayo (Cuba)

Vela

7h05 – Mateus Isaac

Natação

8h8 – 4 x 200m livre (classificatória)

Tiro com arco

7h26 – Ana Luiza Caetano (Brasil) x Zana Pintaric (Sérvia)

8h18 – Marcus Vinicius D’Almeida (Brasil) x Mykhailo Usach (Ucrânia)

Badminton 09:50 – Jeon Hyeok-Jin (Coreia do Sul) x Ygor Coelho (Brasil) Canoagem Slalom 10 – Ana Sátila (C1) Ciclismo BMX 10h12 – Gustavo Bala Loka Canoagem Slalom 11 – Pepê Gonçalves (K1) Vôlei de praia 11h – Carol e Bárbara(Brasil) x Paulikiene e Raupelyte Rúgbi 12 – Japão x Brasil Canoagem Slalom 12h10 – Ana Sátila (C1) Ginástica Artística 13h15 – Final por equipe e individual Paralela: Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade

Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade Trave: Júlia Soares, Flávia e Rebeca

Júlia Soares, Flávia e Rebeca Solo: Júlia, Flávia e Rebeca

Júlia, Flávia e Rebeca Salto: Jade Barbosa, Flávia e Rebeca Canoagem Slalom 13h10 – Pepê Gonçalves (K1) Handebol 14h – França x Brasil

Basquete

16h – Brasil x Alemanha

Boxe

15h48 – Cedrick Belony-Duliepre x Wanderley Pereira (Brasil)

Vôlei de praia

16h – Ana Patrícia e Duda (Brasil) x Liliana e Paula (Espanha)

Boxe

16h36 – Tatiana Chagas (Brasil) x Im Ae-Ji (Coreia do Sul)

*Horário e competições serão atualizado conforme o andar dos jogos.