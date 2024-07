Técnico da Argentina denuncia furto e critica arbitragem nas Olimpíadas de Paris

Javier Mascherano disse que um relógio e anéis de seus jogadores foram levados durante o treino

Divulgação/Seleção Argentina O técnico da Argentina, Javier Mascherano, dá entrevista após o jogo contra Marrocos



No primeiro dia de competições nas Olimpíadas de Paris-2024, o técnico da seleção olímpica argentina de futebol, Javier Mascherano, relatou um incidente desagradável. Após a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, Mascherano denunciou que seus jogadores foram furtados durante o treino. O ex-jogador afirmou que um relógio e anéis foram levados durante a atividade. Além do furto, o ex-volante também expressou sua insatisfação com o andamento da partida. No último minuto dos acréscimos, quando a Argentina marcou o que seria o gol de empate, a torcida marroquina invadiu o campo, interrompendo o jogo. Após quase duas horas de espera, o VAR decretou o impedimento e a vitória do Marrocos foi confirmada.

O treinador argentino criticou a falta de comunicação durante a revisão do lance e a interrupção constante da partida. Mascherano ressaltou a importância dos Jogos Olímpicos e questionou as decisões tomadas pela arbitragem. Apesar dos esforços da Argentina nos minutos finais, a equipe não conseguiu reverter o placar e acabou derrotada por Marrocos. Na próxima rodada do Grupo B do futebol masculino, a Alviceleste buscará a reabilitação enfrentando o Iraque. O jogo está marcado para as 10h (horário de Brasília). Em seguida, a seleção marroquina enfrentará a Ucrânia às 12h (horário de Brasília).

