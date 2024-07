Rebeca Andrade se torna uma das dez principais medalhistas olímpicas do Brasil

Ginasta de 25 anos tem um ouro, uma prata e um bronze; ela pode se tornar a maior medalhista do país

Rebeca Andrade, uma das ginastas mais renomadas do mundo, se destaca entre os 277 atletas que representam o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Foi fundamental para que a equipe brasileira conquistasse a medalha de bronze nesta terça-feira(30), um marco histórico para a ginástica nacional. Rebeca é considerada uma forte candidata ao ouro no salto, modalidade em que já brilhou ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, além de uma prata no individual geral. Com a nova medalha, a ginasta de 25 anos alcançou uma nova marca em sua carreira ao se tornar uma das dez principais medalhistas do Brasil em Olimpíadas. Ela soma três medalhas em sua trajetória olímpica. Com essa nova medalha, Rebeca se iguala a outros grandes nomes do esporte brasileiro, como Emanuel e Ricardo, ambos campeões no vôlei de praia, ocupando a oitava posição entre os atletas mais bem-sucedidos do país em termos de medalhas olímpicas.

Essa conquista a coloca em um seleto grupo de atletas que brilharam em suas respectivas modalidades. Além disso, Rebeca se torna a 12ª brasileira a conquistar três pódios em Olimpíadas, juntando-se a ícones como Cesar Cielo, Mayra Aguiar e Rodrigo Pessoa. Em termos de total de medalhas, ela está atrás apenas de grandes nomes como Robert Scheidt e Torben Grael, que possuem cinco medalhas cada, e de Isaquias Queiroz, Gustavo Borges e Serginho, que têm quatro. A ginasta ainda tem a oportunidade de aumentar sua coleção de medalhas em Paris, pois continua competindo nas finais individuais, que incluem as provas de geral, salto, solo e trave.

