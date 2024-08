Recordista do Brasil em medalhas individuais, Mayra Aguiar é eliminada em Paris após perder para judoca italiana

No masculino, o estreante olímpico Leonardo Gonçalves competiu na categoria até 100 kg, perdeu de atleta dos Emirados Árabes e reclamou de decisão dos árbitros

Miriam Jeske/COB Após a derrota, Marya Aguiar se emocionou e chorou na entrevista ao vivo



O Brasil teve duas derrotas no judô nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (1º). Na Arena Champ de Mars, Leonardo Gonçalves e Mayra Aguiar foram eliminados de suas competições. Leonardo Gonçalves, estreante olímpico, competiu na categoria até 100 kg contra Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos. Após um empate com waza-ari, a luta foi decidida no golden score. A vitória foi atribuída a Kostoev após revisão da arbitragem, o que gerou insatisfação por parte de Gonçalves. Mayra Aguiar, tricampeã mundial e a maior medalhista olímpica em esportes individuais do Brasil, enfrentou a italiana Alice Bellandi, líder mundial na categoria até 78 kg. A luta foi para o golden score, onde Bellandi obteve um waza-ari que garantiu sua vitória. Mayra não conseguiu se adaptar ao estilo da adversária e foi eliminada. Após a derrota, ela se emocionou e chorou na entrevista ao vivo à TV Globo.

Até o momento, o judô brasileiro conquistou duas medalhas nos Jogos de Paris: prata com Willian Lima (66 kg masculino) e bronze com Larissa Pimenta (52kg feminino). A competição prossegue com Beatriz Souza (78 kg feminino) e Rafael Silva (100kg masculino) competindo nesta sexta-feira (2) e a disputa mista por equipes no sábado (3).

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA