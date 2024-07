Simone Biles volta a brilhar nas Olimpíadas e lidera EUA na conquista do ouro na ginástica feminina

Após um hiato de três anos sem participar de competições por equipes, estrela americana, ao lado das colegas Sunisa Lee e Jordan Chiles, conseguiu recuperar o título que havia sido perdido na edição anterior dos Jogos

ANNA SZILAGYI/EFE/EPA A equipe dos EUA, com Simone Biles (à esquerda), celebra após vencer a final feminina de ginástica artística



Simone Biles fez história ao liderar a equipe de ginástica dos Estados Unidos à conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Após um hiato de três anos sem participar de competições por equipes, Biles, junto com suas colegas Sunisa Lee e Jordan Chiles, conseguiu recuperar o título que havia sido perdido na edição anterior dos Jogos. Antes da última rotação, a equipe americana já havia estabelecido uma vantagem significativa, com 3.602 pontos à frente da Itália e 4,967 pontos em relação ao time britânico. Essa performance sólida garantiu a vitória e reafirmou a força da equipe dos EUA na ginástica artística. A Itália, por sua vez, fez história ao conquistar seu primeiro pódio feminino por equipes desde 1928, beneficiando-se da ausência das atletas russas, que não puderam competir. O Brasil também teve um desempenho notável, com a equipe liderada por Rebeca Andrade alcançando sua melhor colocação em Jogos Olímpicos na categoria feminina por equipes. A conquista da medalha de bronze é um feito inédito e simboliza o crescimento e a evolução da ginástica brasileira no cenário mundial.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA