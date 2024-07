Vôlei de praia: Ana Patrícia e Duda vencem mais uma e avançam para as oitavas

Brasileiras derrotaram as espanholas por 2 a 0, com parciais de 21 a 12 e 21 a 13

Luiza Moraes/COB Ana Patricia e Duda garantem vaga nas oitavas das Olimpíadas



Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial do vôlei de praia, venceram a segunda nesta terça-feira (30). Elas enfrentaram as espanholas Liliana e Paula, que também vinham de vitória, mas não estavam tão inspiradas neste segundo jogo e perderam de 2 a 0. A dupla é uma das grandes esperanças do Brasil de conquistar uma medalha nesta edição dos Jogos. As brasileiras não tiveram dificuldades de vencer. Elas não deram chance para as adversárias e controlaram a partida. O Jogo durou um pouco mais de 30 minutos, e elas fecharam os sets por 21 a 12 e 21 a 13. Além de terem encaixado o jogo desde o início, Ana Patrícia e Duda também aproveitaram as falhas de Liliana e Paula que não conseguiram se achar na partida de hoje. Erravam recepção e saques, o que somava pontos para as brasileiras, que, com seu bom desempenho, não tiveram dificuldades para abrir 8 bolas de diferença e confirmarem as vagas nas oitavas de finais. Elas retornam às quadras na próxima quinta-feira (1), contra as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti. A partida acontece às 15h (de Brasília).