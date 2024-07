Televisão russa boicota Olimpíadas pela primeira vez desde Los Angeles-1984

Mesmo com atletas russos disputando a competição sob bandeira neutra, as emissoras públicas optaram por não transmitir nenhuma competição

YOAN VALAT/EFE/EPA Atletas da Ucrânia acenam com bandeiras durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris



A televisão da Rússia irá boicotar as Olimpíadas pela primeira vez em 40 anos devido à reduzida representação de atletas russos em consequência das represálias sofridas no contexto da guerra na Ucrânia. O Channel One e o Russia 1 não transmitirão o evento, nem mesmo as modalidades nas quais os russos competirão, algo que não acontecia desde que a União Soviética e o bloco comunista boicotaram os Jogos de 1984 em Los Angeles. Os Estados Unidos haviam feito o mesmo nos Jogos de Moscou, em 1980, usando como justificativa a invasão soviética no Afeganistão. Fontes das duas emissoras públicas disseram à imprensa russa que “há muito tempo” foi tomada a decisão política de não mostrar a equipe russa competindo sem bandeira e hino.

A televisão russa transmitiu os Jogos de Tóquio em 2021, embora na ocasião a equipe do país também tenha comparecido apenas com atletas neutros. A diferença é que a campanha militar russa na Ucrânia ainda não tinha começado, razão pela qual agora apenas 15 atletas russos vão a Paris. Alguns comentaristas consideraram que o verdadeiro motivo do boicote televisivo é financeiro, uma vez que a ausência de atletas russos inviabiliza uma boa colocação no quadro de medalhas, razão pela qual os canais desistiram de adquirir os direitos. Havia a possibilidade de a Match TV, canal especializado em esportes, transmitir as principais competições, mas, depois que as federações de taekwondo, judô e luta livre rejeitaram na última hora o convite do Comitê Olímpico Internacional (COI), essa opção também foi descartada. “Gastar milhões para 15 pessoas em esportes impopulares é um custo injustificado”, declarou a Match TV.

Mikhail Polenov, ex-comentarista desse canal, comentou que a decisão das redes de televisão de boicotar os Jogos é “uma catástrofe de magnitude nacional”. “Acontece então que, para a televisão esportiva russa, como não existe a bandeira nacional, os Jogos Olímpicos já não são uma festa (…) Não transmitir os Jogos é uma decisão política”, lamentou Polenov ao jornal “Novaya Gazeta”. A rede social VKontakte — conhecida como o Facebook russo — aproveitou a situação e transmitirá ao vivo tanto as cerimônias de abertura como de encerramento, bem como as competições em 16 modalidades esportivas. Outra opção que os russos têm é acompanhar os Jogos pelo canal do COI.

Funcionários de alto escalão do governo e políticos russos garantiram que não recorrerão à televisão estrangeira para assistir aos Jogos Olímpicos, nem sequer para saberem do desempenho dos seus compatriotas. Por outro lado, vários treinadores, atletas em atividade e lendas do esporte russo demonstraram a intenção de acompanhar de perto os Jogos.

* Com informações da EFE

Publicada por Fernando Keller