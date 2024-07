Ciclistas criticam percurso de Mountain Bike nas Olimpíadas de Paris: ‘Escorregadio’

Campeão olímpico na Rio-2016, o suíço Nino Schurter também criticou o cascalho que cobre o percurso artificial

Reprodução/Instagram/@uci_mountainbike Suíço Nino Schurter, campeão olímpico na Rio-2016



Ciclistas expressaram descontentamento em relação ao trajeto da mountain bike nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O belga Remco Evenepoel destacou que, embora a vista seja impressionante, a qualidade da superfície deixa a desejar. “Há belas paisagens, mas a superfície é muito ruim no começo e no final. Não é tão legal”, disse. O percurso de contra-relógio, que se estende por 32,4 quilômetros e inicia nas proximidades da Torre Eiffel, foi prejudicado pelas chuvas recentes. Campeão olímpico na Rio-2016, o suíço Nino Schurter também criticou o cascalho que cobre o percurso artificial de mountain bike nas proximidades de Elancourt Hill, a cerca de 40 quilômetros de Paris. “É escorregadio. É bastante solto”, disse Schurter. “Se você for rápido, fica super escorregadio. Espero que o cascalho ainda fique um pouco para o lado e o deixe menos solto em todos os lugares.”

O projeto, elaborado pelo especialista Nick Floros, apresenta saltos artificiais e trechos cobertos de cascalho. Schurter classificou o terreno como escorregadio e manifestou a esperança de que as condições do cascalho sejam melhoradas antes das competições. As provas de mountain bike estão programadas para ocorrer em dias consecutivos, com a competição feminina marcada para domingo (28) e a masculina para segunda-feira (29). A expectativa é que os organizadores realizem ajustes necessários para garantir a segurança e o desempenho dos atletas durante os eventos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA