Welington Morais, Izabela Silva e Andressa Morais não conseguem avançar para final do atletismo

Welington Morais, do arremesso de peso, queimou os três arremessos; brasileiras não atingiram meta para se classificar

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Izabela da Silva reage ao competir na qualificação de lançamento de disco feminino da prova de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Três brasileiros do atletismo já se despediram das Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (2), dia que marca o início da competição. O atleta de arremesso de peso Welington Morais, não conseguiu se classificar para a final. Darlan, principal nome do Brasil nesta categoria, não está participando dos jogos. Ele desistiu da competição devido a uma hérnia da qual precisou operar. Na classificatória, ele queimou os três arremessos e não conseguiu pontuar devido às irregularidades. Com isso, não obteve nem a marca mínima de 21,35m, nem terminou o top-12 – ambos critérios de classificação para a final. Izabela Silva e Andressa Morais, do arremesso de disco, também não tiveram um bom desempenhos. As brasileiras, que eram esperança nacional, foram eliminadas após não conseguirem atingir a meta do lançamento. Andressa abriu os trabalho no grupo A e, em seu primeiro lançamento, alcançou 52.24 metros, em seguida marcou 59.14m e teve a última chance de melhorar a marca, anotando 59.43m. Já no grupo B, Izabela da Silva, fez 61.68m na primeira, queimou a segunda e fez 61.21m na terceira. As brasileiras terminaram nas seguintes colocações: Izabela em 17ª e Andressa em 26ª colocação.

Outros brasileiros também competiram nesta sexta no atletismo e tiveram rendimento abaixo do esperado e com eliminações precoces e vagas na repescagem. Em eliminatória com muitas favoritas, Flávia Maria de Lima optou por estratégia distinta das rivais e abriu frente até pouco mais da primeira volta. Nos 200 metros finais, contudo, foi perdendo ritmo e, acusando exaustão na reta final, cruzou somente em sexo, com 2min00s73, caindo para a repescagem deste sábado (3). A cubana Daily Cooper foi a melhor, com 1min58s88. Gabriele Santos disputou o salto triplo querendo atingir os 14,2m. Sua melhor marca, contudo, acabou sendo um 13,63m nas três tentativas. Terminou na 13ª colocação do Grupo A e em 26º no geral.

Porém, também teve resultado positivo. Valdileia Martins, que abriu as atividades matinais, se garantiu na final do salto em altura. Na sessão da tarde em Paris, com seis representantes, o máximo que o País conseguiu foi um 17º no decatlo, com José Fernando Santana, o Balotelli, e com Flávia Maria de Lima indo para a repescagem 1 nos 800m livres após disparar na frente e terminar engolida pelo pelotão. As primeiras cinco provas do decatlo também ocorreram nesta sexta, com Balotelli começando as disputas do dia com recorde pessoal nos 100m, marcando bons 10s66, sendo o quarto da segunda série e 12º no geral. Ainda saltou para 7,24m (15º melhor) e alcançou 13,97m no arremesso do peso (18º), fechando a primeira sessão na 16ª posição, com 2536 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo