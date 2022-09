José Aldo faz acordo com o UFC e se aposenta do MMA

Brasileiro se despede dos octógonos com 31 vitórias e apenas oito derrotas

Estadão Conteúdo Lutador José Aldo, de 36 anos, entrou em acordo com o UFC e se aposentou do MMA



O lutador José Aldo, de 36 anos, entrou em acordo com o UFC e se aposentou do MMA. A informação é do “Combate”. Considerado um dos maiores nomes das artes marciais mistas, na categoria pesos-pena, o brasileiro se despede dos octógonos com 31 vitórias e apenas oito derrotas como profissional. Em setembro de 2016, o lutador já havia pedido a liberação do contrato junto ao UFC para anunciar a aposentadoria. Contudo, o brasileiro mudou de ideia e voltou à ativa. A última luta dele foi em 20 de agosto, quando foi derrotado pelo georgiano Merab Dvalisvili. José Aldo foi bicampeão da categoria peso-pena do UFC e o último campeão peso-pena do extinto World Extreme Cagefighting (WEC). Aldo recebeu o prêmio World MMA Awards de “Lutador do Ano de 2010”.