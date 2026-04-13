Jovem Pan estreia “Pan na Área”, novo programa esportivo com análise e opinião multiplataforma

Com apresentação de Julia Ballarini e Felippe Facincani, atração estreia dia 20 de abril com exibição diária na TV, rádio e plataformas digitais

A Jovem Pan amplia sua grade de conteúdo esportivo com a estreia do programa “Pan na Área”, que chega ao público no próximo dia 20 de abril, com exibição diária, das 17h às 18h, na TV, rádio e plataformas digitais. A atração aposta em um formato dinâmico de noticiário com opinião, reunindo informação, análise e interação com a audiência.

Com apresentação de Julia Ballarini e Felippe Facincani, o programa combina experiência em reportagem, cobertura esportiva e análise crítica para abordar os principais temas do esporte nacional e internacional.

Julia Ballarini, repórter e apresentadora natural de Volta Redonda (RJ) e radicada em São Paulo há quase uma década, iniciou sua trajetória no jornalismo esportivo, com participações em coberturas de grande relevância, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao longo da carreira, ampliou sua atuação para o jornalismo factual e de cotidiano, com passagens por importantes emissoras como RedeTV!, Record News, Record, SporTV, SBT, TV Brasil e Band.

Ao seu lado, Felippe Facincani traz mais de duas décadas de experiência no jornalismo esportivo. Revelado na própria Jovem Pan, no programa “Jovem Pan no Mundo da Bola”, construiu uma trajetória sólida como repórter, comentarista e editor em veículos como FOX Sports, ESPN, RedeTV! e Terra. O jornalista também atuou em diversas rádios de destaque e, mais recentemente, esteve à frente de projetos digitais e como comentarista e editor executivo da PLACAR TV até abril de 2025.

O “Pan na Área” nasce com proposta editorial alinhada ao DNA da Jovem Pan: informação ágil, análise qualificada e pluralidade de opiniões, com distribuição multiplataforma que permite ao público acompanhar o conteúdo pela TV aberta, rádio, YouTube e demais canais digitais.

A estreia reforça a estratégia da emissora de fortalecer sua programação ao vivo e expandir sua presença no segmento esportivo, que já é um dos pilares históricos do grupo.