Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 3/7/2025

Rubro-Negro segue os treinamentos nesta quinta

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Lucas Lohan em treino do Vitória

O time profissional do Vitória segue os treinamentos nesta quinta-feira de olho na partida contra o Confiança, marcada para as 21h30 da próxima terça (horário de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda do Vitória

Os atletas se apresentam às 15h (de Brasília) para ativação física antes dos trabalhos táticos no Barradão.

Ingressos Vitória x Confiança

Está aberto o check-in para os sócios do Vitória garantirem lugar no Barradão na próxima terça, em duelo decisivo contra o Confiança. Até as 18h desta quinta (horário de Brasília), os planos Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras seguem com exclusividade, mas daí em diante os sócios do plano Sou Um Nome na História também podem adquirir as entradas.

Copa 2 de Julho

O Vitória estreou com o pé direito na Copa 2 de Julho e venceu o Clube Deportivo (EQU) por 14 a 0 em jogo realizado no CT Manoel Pontes Tanajura. Confiante, o Rubro-Negro volta a entrar em campo às 15h30 desta quinta-feira (horário de Brasília) contra a seleção do município baiano de Itagibá, também no CT do Barradão.

Além do Vitória, o Grupo H é formado por Goiás, seleção de Itagibá, seleção de Ribeira do Pombal e Clube Deportivo.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) – quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) – quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) – 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 15/07) – 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

