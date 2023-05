Jovem Pan transmite etapas da AMG Cup 2023; veja o calendário

Competição de automobilismo com carros da montadora Mercedes-Benz terá nove etapas ao longo da temporada

Reprodução/Facebook/AMG Cup Brasil A temporada da AMG Cup Brasil 2023 está sendo transmitida pela Jovem Pan



Ligada em tudo que acontece no mundo do esporte, o Grupo Jovem Pan está transmitindo as etapas da AMG Cup 2023, competição de automobilismo com carros da montadora Mercedes-Benz. A segunda prova do torneio está marcada para ocorrer neste final de semana. Para o sábado, 20, estão agendados os treinos livres e classificatórios da C300 e CLA. As corridas das respectivas categorias acontecem no domingo, 21, às 9h e 12h. Assim como na primeira etapa, as sessões acontecerão no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. Ao todo, a categoria promete terá nove provas na temporada, com o Autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu-SP, e o Autódromo Internacional de Goiânia como sedes. Abaixo, veja o calendário completo. Os amantes de automobilismo poderão acompanhar toda a emoção na Jovem Pan News com a narração de Fausto Favara, comentários de Alex Ruffo e reportagens de Giovanni Chacon.