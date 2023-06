Santos perde do Newell’s Old Boys e depende de ‘milagre’ para sobreviver na Sul-Americana

Time argentino vence por 2 a 1 e se garante nas oitavas; Audax Italiano-CHI enfrenta o Blooming nesta quarta-feira e pode se garantir na terceira fase da competição

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos perde para o Newell's Old Boys, em casa, e fica perto do adeus à Sul-Americana



O Santos depende de um milagre para sobreviver na Copa Sul-Americana. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Newell’s Old Boys, pela penúltima rodada da fase grupos da segunda maior competição do continente, e está perto de dar adeus à competição. O time argentino se garantiu nas oitavas de final. O time brasileiro precisa torcer por um tropeço do Audax Italiano-CHI, que enfrenta o Blooming, na Bolívia, nesta quarta-feira. Um empate é o suficiente para decretar a eliminação do Peixe, penúltimo colocado do Grupo E, com 4 pontos. O time chileno é o segundo com 7 pontos. Já a equipe argentina lidera a chave com 15 pontos. O Blooming é o lanterna, sem nenhum ponto somado. A equipe brasileira encara os bolivianos, em casa, na última rodada da fase de grupos, e só pode chegar a 7 pontos. Marcos Leonardo, de pênalti, marcou para o Peixe. Mas Sforza e Portillo, garantiram classificação dos visitantes e, praticamente, deram um ponto final na caminhada do Santos na competição. No sábado, o Santos vai ao Couto Pereira, em Curitiba, encarar o Coritiba, às 16 horas, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.