São Paulo entra em acordo com o Santos para mandar jogo na Vila Belmiro

Tricolor não poderá utilizar o Morumbi no duelo contra o Red Bull Bragantino por que o estádio receberá shows de duas bandas

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo venceu o Santos no último clássico entre as equipes



O São Paulo entrou em acordo com o Santos para utilizar a Vila Belmiro como casa, na partida diante do Red Bull Bragantino, no dia 8 de novembro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo “GE.com” e confirmada pela reportagem do site da Jovem Pan. Como o Morumbi receberá shows de duas bandas (Red Hot Chilli Peppers e RBD) na semana do duelo contra o Massa Bruta, o Tricolor procurou alternativas e entrou em acordo com a diretoria santista. Em troca, o Peixe terá o direito a usar o estádio são-paulino em alguma oportunidade, ainda sem data definida. O trato feito pelos tricolores é semelhante ao feito com o Palmeiras, no início deste ano. Na ocasião, , o São Paulo atuou uma vez como mandante no Allianz Parque, enquanto o Verdão utilizou o Morumbi em outra oportunidade. Presidente são-paulino, Julio Casares já reiterou diversas vezes que a ideia tem como objetivo unir os clubes do Estado.