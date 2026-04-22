Lesão na coxa deve deixar Estêvão fora da Copa do Mundo, diz jornal
O brasileiro de 18 anos sofreu uma contusão de grau quatro no músculo posterior da coxa, o que o deixa praticamente fora do torneio, que começa em 11 de junho
A lesão na coxa sofrida por Estêvão durante a derrota do Chelsea para o Manchester United no último sábado coloca em risco a presença do jovem atacante na Copa do Mundo com a seleção brasileira. As informações são do The Athletic, ligado ao jornal americano The New York Times.
De acordo com fontes próximas ao caso, o brasileiro de 18 anos sofreu uma contusão de grau quatro no músculo posterior da coxa, o que o deixa praticamente fora do torneio, que começa em 11 de junho. A estreia do Brasil está marcada para dois dias depois, contra o Marrocos.
O The Athletic já havia antecipado, em 18 de abril, que o jogador passaria por exames para avaliar a gravidade do problema. A ressonância foi feita na tarde de segunda-feira, e parte da equipe do Chelsea já temia o pior antes mesmo do resultado.
O incidente ocorreu ainda no primeiro tempo da partida no Stamford Bridge. Estêvão sentiu a lesão aos 16 minutos, deixou o campo mancando e, segundo o técnico Liam Rosenior, estava em lágrimas no vestiário após a derrota por 1 a 0.
A contusão deve encerrar precocemente a temporada de estreia do atacante com a camisa azul. Contratado junto ao Palmeiras em maio de 2024, ele se juntou ao clube inglês no verão passado e, em 36 jogos, acumula oito gols e quatro assistências — três deles em sete partidas da Champions League.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, Estêvão se consolidou como peça importante da seleção brasileira, com 11 jogos pela equipe principal e quatro gols marcados nas últimas quatro convocações.
Após a goleada por 3 a 0 sofrida para o Brighton na terça-feira, o Chelsea ainda tem quatro rodadas pela frente no Campeonato Inglês e encara o Leeds United na semifinal da FA Cup no próximo domingo. Já o Brasil disputará o Grupo B contra Marrocos, Haiti e Escócia na Copa do Mundo.
*texto produzido com auxílio de IA
