Liga dos Campeões: City enfrenta o Copenhague, e Real Madrid pega o RB Leipzig 

Jogos de ida da competição serão disputados a partir do dia 13 de fevereiro

Reprodução/ uefa.com Sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões foi realizado nesta segunda-feira, 18



Nesta segunda-feira, 18, a Liga dos Campeões definiu os confrontos das oitavas de final da competição. O atual campeão, Manchester City, enfrentará o Copenhague, enquanto o Real Madrid terá pela frente o RB Leipzig. Os jogos de ida serão disputados a partir do dia 13 de fevereiro, e os jogos de volta estão marcados para as duas primeiras semanas de março. As quartas de final serão realizadas em abril, e as semifinais acontecerão entre o fim de abril e o início de maio. A grande final está marcada para o dia 1º de junho, em Londres. O sorteio foi favorável para o Manchester City e o Real Madrid, únicos times que tiveram aproveitamento de 100% na fase de grupos. O City enfrentará o time dinamarquês, que teve um desempenho fraco na fase de grupos, vencendo apenas duas das seis partidas disputadas. Já os merengues enfrentarão o RB Leipzig, que não conseguiu repetir a performance surpreendente da temporada passada, quando chegou à semifinal da competição.

Outro destaque do sorteio foi o Paris Saint-Germain, que finalmente obteve um confronto mais tranquilo nas oitavas de final. O time francês enfrentará a Real Sociedad, atual sexta colocada do Campeonato Espanhol. O confronto pode ser uma oportunidade para o PSG brilhar no mata-mata da competição europeia. Barcelona e Arsenal também tiveram sorte no sorteio. O Barcelona enfrentará o Napoli, que está em baixa na temporada atual, enquanto o Arsenal duelará com o Porto. O Bayern de Munique é o franco favorito contra a Lazio, e o Borussia Dortmund é a principal aposta contra o PSV. O confronto entre Inter de Milão e Atlético de Madrid promete ser um dos mais equilibrados das oitavas de final. Os times que terminaram em primeiro lugar em suas chaves terão a vantagem de jogar a partida de volta em casa. Os confrontos das oitavas de final prometem grandes emoções e definirão os classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões.