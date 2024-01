Liverpool vence o Newcastle e mantém liderança da Premier League

Salah falhou em penalidade, mas foi o maior destaque da partida com dois gols marcados

Divulgação/Liverpool Salah é o atacante do Liverpool



O Liverpool iniciou o ano de 2024 com uma vitória grandiosa no Campeonato Inglês. Sob o comando de Jurgen Klopp, a equipe derrotou o Newcastle por 4 a 2 nesta segunda-feira, no estádio Anfield Road, e manteve a liderança da Premier League, somando agora 45 pontos. O Aston Villa ocupa a segunda posição, com 42 pontos, seguido pelo Manchester City, que possui 40 pontos, mas ainda com um jogo a menos. No primeiro tempo, Salah falhou em uma penalidade, porém se recuperou na segunda etapa e marcou dois gols, um deles de pênalti, se tornando o destaque da partida. Além disso, Curtis Jones e Gakpo também balançaram as redes pelo Liverpool. Isak e Botman descontaram para o Newcastle, que sofreu a terceira derrota consecutiva e permanece na nona colocação. Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Bournemouth, enquanto o Newcastle joga em casa, no dia 13, contra o Manchester City.