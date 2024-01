Réveillon do Rio de Janeiro bate recorde com quase mil toneladas de resíduos 

Comlurb realiza operação de limpeza e remove 969 toneladas de resíduos nos palcos oficiais montados em diversos bairros

Comlurb/Divulgação Comlurb retirou quase mil toneladas de lixo das praias do Rio de Janeiro após o Réveillon 2023



A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) realizou a operação de limpeza do Réveillon 2023, retirando um total de 969 toneladas de resíduos nos palcos oficiais montados em diversos bairros do Rio de Janeiro. A maior quantidade de resíduos, 484 toneladas , foi registrada em Copacabana, um aumento de 40 toneladas em relação ao ano anterior. Já na Barra da Tijuca, foram recolhidas 140 toneladas, um pequeno acréscimo em comparação com a virada do ano anterior, que teve 137 toneladas. O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, afirmou que o réveillon foi bastante intenso, mas a operação foi um sucesso. A segurança foi um ponto positivo, com poucas ocorrências, facilitando o trabalho da equipe. Mesmo com um volume maior de resíduos em comparação ao ano anterior, a operação foi antecipada e concluída pela manhã. A Avenida Atlântica, em Copacabana, foi lavada e devolvida à população como área de lazer. Além disso, os garis também concluíram a tarefa de peneirar a areia da praia.

A megaoperação de limpeza contou com um efetivo de 4.778 garis, o maior da história para a festa. Em Copacabana, mais de dois mil garis trabalharam durante a noite e a manhã. A Comlurb também contou com o apoio de 215 veículos, incluindo compactadores, basculantes, caminhões-baú com sanitário, micro-ônibus, varredeiras e pipas d’água para lavagem das pistas. Além disso, foram disponibilizados contêineres e caixas metálicas para o descarte correto dos resíduos. Após o fim da operação especial de réveillon, a Comlurb se dedicará ao planejamento para o carnaval 2024 e para a reunião do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro. O presidente da Comlurb destacou que a cidade ficará muito cheia durante o carnaval e que o encontro do G20 também demandará muito da equipe. Portanto, a empresa está finalizando o réveillon e concluindo o planejamento para esses dois grandes eventos que a cidade sediará.