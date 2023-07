Lorena Spoladore conquista 1ª medalha do Brasil no Mundial de atletismo de Paris

Saltadora da classe T11 ficou com medalha de prata na segunda posição da prova com a marca de 4,91m; disputas começaram neste domingo e acontecem até 17 de julho, com a presença de 54 atletas brasileiros

Alexandre Schneider/CPB Essa foi a quinta medalha de Lorena Spoladore em Mundiais de atletismo



A saltadora paranense Lorena Spoladore conquistou neste domingo, 9, a primeira medalha para o Brasil no Mundial de atletismo paralímpico. Ao todo, o Brasil é representado por 54 atletas de 19 Estados na competição. , que acontece em Paris, na França, até 17 de julho. A atleta da classe T11 (com deficiência visual) saltou 4,91m e ficou com a segunda posição na prova vencida pela uzbeque Asila Mirzayorova, que atingiu a marca de 5,13m. Outra brasileira na disputa, a sul-matogrossense Silvânia Costa terminou a sua participação na quinta colocação, com 4,59m.

Essa foi a quinta medalha de Lorena Spoladore em Mundiais de atletismo. Antes, já havia conquistado o ouro no salto em distância em Lyon 2013, a prata também no salto em distância em Doha 2015, e bronze nos 100m e nos 200m em Dubai 2019. “Ser a primeira medalha do Brasil tem um gostinho ainda maior. Estou muito feliz e grata. Voltar a medalhar no salto em distância é muito bom, foi a prova em que eu iniciei no atletismo e me deu visibilidade no esporte. Nosso objetivo são as provas dos 100m e 200m, mas essa boa preparação refletiu também na disputa do salto”, afirmou a atleta que ficou cega devido a um glaucoma congênito.

Com a medalha de Lorena, o Brasil conquistou 216 medalhas na história dos Mundiais de atletismo – sem considerar a participação do país na edição de Birmingham 1998 por falta de dados do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês). Foram 74 ouros, 66 pratas e 76 bronzes. Em Paris, Lorena ainda vai competir nas provas dos 100m e 200m T11 entre os dias 12 e 17 de julho. Ainda neste domingo, o paraibano Joeferson Marinho correu a prova dos 100m T12 (com deficiência visual) em 11s10, mas não conseguiu avançar a final da disputa.

Já a amapaense Wanna Brito, no lançamento de club F32, e o carioca Wallace dos Santos, arremesso de peso F55, competem finais em provas do campo, assim como o fluminense Emanoel Victor de Oliveira e o carioca João Victor Teixeira, que vão buscar lugar no pódio do arremesso de peso F37. A última final deste domingo será com o paulista Vinicius Quintino, o atleta mais novo da delegação brasileira, com 16 anos, ao disputar a prova final dos 100m pela classe T72 (que competem na petra).

Ainda competem pelo Brasil neste domingo, mas ainda em fases eliminatórias, o paulista Christian Gabriel da Costa e o fluminense Ricardo Mendonça nos 100m T37, a maranhense Rayane Soares, nos 100m T13, e a potiguar Thalita Simplício e a paraense Jhulia Karol, nos 400m T11. O Mundial de atletismo de Paris é o primeiro após os Jogos de Tóquio 2020 e deve ser o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição será realizada no Estádio Charlety, que também foi o palco da cerimônia de abertura neste sábado, 8.