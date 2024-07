Olimpíada 2024: Cachorrão fica a 0,26s de medalha, chega em 5º na final e desaba no choro

Mais cedo, neste sábado, ele havia terminado com o segundo melhor tempo. Na sua bateria, foi o melhor, com um tempo de 3min44s23. Ele bateu o recorde sul-americano, mesmo sem o pódio

EFE/EPA/RONALD WITTEK Guilherme Cachorrão ficou sem a medalha na prova dos 400 m livre masculino neste sábado



Guilherme Cachorrão não acompanhou seu desempenho nas eliminatórias e ficou sem a medalha na prova dos 400 m livre masculino neste sábado (27). Em quinto lugar na prova, ele ficou a 0,26s da medalha e terminou em 5º na final dos 400 m livre. Mais cedo, neste sábado, ele havia terminado com o segundo melhor tempo. Na sua bateria, foi o melhor, com um tempo de 3min44s23. Ele bateu o recorde sul-americano, mesmo sem o pódio.

Lukas Märtens, da Alemanha, conquistou a medalha de ouro; Elijah Winnington, da Austrália, e o sul-coreano Kim Woo-min conquistaram a prata e a bronze, respectivamente. Após a prova, o nadador desabou no choro, dado as expectativas que recaíram sobre seus ombros com o resultado na manhã deste sábado. Mesmo assim, o resultado do nadador neste sábado é o recorde sul-americano na prova, com 3min42s76. Quase dois minutos mais veloz que o seu próprio tempo, quando foi o melhor de sua bateria.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo