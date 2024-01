Marta recebe homenagem da Fifa e se emociona durante premiação

Jogadora expressou a motivação para continuar evoluindo e o desejo de disputar os Jogos Olímpicos de Paris

Sam Robles / CBF Marta afirmou ter vontade de disputar os Jogos Olímpicos de Paris



A jogadora Marta, de 37 anos, recebeu uma homenagem nesta segunda-feira, 15, durante a cerimônia de premiação “The Best”, da Fifa, que reconhece os melhores jogadores da temporada. Marta foi a primeira atleta, entre homens e mulheres, a receber esse tipo de homenagem da Fifa enquanto ainda está em atividade. Além disso, a entidade anunciou que o prêmio para a autora do gol mais bonito do futebol feminino será batizado com o nome da jogadora brasileira. No evento, Marta se emocionou ao receber o troféu das mãos da viúva de Pelé, Márcia Aoki, e afirmou que a homenagem é uma motivação para continuar evoluindo. Ela também expressou o desejo de disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos, referindo-se aos Jogos de Paris, que acontecerão entre julho e agosto.

Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2017, já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa. Além disso, ela é tricampeã da Copa América e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira. Nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, ela conquistou a medalha de prata. Marta também foi vice-campeã da Copa do Mundo em 2007 e é a maior artilheira do Mundial, entre homens e mulheres, com 17 gols em cinco participações desde 2003. Em entrevista antes do evento, Marta não descartou a possibilidade de retornar ao futebol do Brasil. Ela destacou o crescimento do futebol feminino no país e mencionou o recorde de público em um jogo de futebol feminino em 2023, na final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, que contou com cerca de 42 mil torcedores na Neo Química Arena. A jogadora afirmou que é gratificante ver o avanço da modalidade e colher os frutos desse progresso.