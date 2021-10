Maurício agradece apoio de Zambelli, Rogério Marinho e General Girão: ‘Que honra’

Jogador compartilhou vídeo em que os políticos manifestam solidariedade a ele: ‘Muito obrigado a todos’

Reprodução/Instagram/mauriciosouza17 Atleta foi demitido do Minas Clube após publicação homofóbica envolvendo o Super-Homem



O jogador de vôlei Maurício Souza usou as redes sociais neste sábado, 30, para agradecer apoio recebido por políticos e parlamentares brasileiros. No Instagram, ele compartilhou um vídeo em que a deputada federal Carla Zambelli, acompanhada do ministro Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, diz estar ao lado do atleta. “Queríamos dizer que mais gente no Rio Grande do Norte estão com você”, afirmou a parlamentar na gravação. “Que honra. Muito obrigada a todos, obrigado Carla Zambelli. Obrigado meu Brasil. Vamos junto com Deus na frente”, escreveu Maurício Souza na publicação, que recebeu apoio de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, o deputado federal General Girão, que também aparece no vídeo, disse que o jogador “foi covardemente perseguido e penalizado pela patrulha do politicamente correto e silenciadores da liberdade de opinião”.

Os posicionamentos em apoio a Maurício Souza acontecem após o atleta ser demitido do Minas Clubes por ter feita uma publicação homofóbica, onde criticou a DC Comics por uma cena de um quadrinho em que o Super-Homem aparece beijando uma pessoa do mesmo sexo. “É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu na postagem. Maurício chegou a escrever uma mensagem de retratação, mas a pressão dos patrocinadores e da torcida levaram a sua demissão.

Neste domingo, 31, outra publicação do atleta voltou a receber mensagens de apoio de políticos, como do deputado Eduardo Bolsonaro. Na imagem, Maurício aparece ao lado da esposa e dos filhos. “Esquerdalha pira. Bela família”, disse o filho do presidente. O comentário, no entanto, foi apaga minutos após a postagem. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou na foto, usando figuras de “palmas”. Por sua vez, o secretário de cultura, Mário Frias, escreveu: “Linda família, irmão!”, enquanto o deputado federal Hélio Lopes disse para o jogador “não perder a fé”. “Não perca a esperança. Deus está no controle de tudo. Deus é contigo!”