Galvão Bueno admite incômodo com decisão da Globo após criar seu canal no YouTube: ‘Fiquei chateado’

Galvão Bueno vai estrear seu novo canal do YouTube no próximo sábado, 25, com a transmissão da partida da seleção brasileira contra o Marrocos. Na inauguração do “Canal do GB”, o narrador esperava contar com o comentarista Arnaldo Cézar Coelho, seu companheiro de TV Globo por cerca de três décadas. A emissora carioca, entretanto, vetou a participação do ex-árbitro. A decisão não foi bem aceita pelo locutor. “A Globo não gostou muito [da estreia com a seleção brasileira], mas o que eu posso fazer? E ainda tenho contrato com a Globo. Só fiquei chateado com a proibição do Arnaldo [Cesar Coelho] de participar comigo”, revelou Galvão, em entrevista ao podcast “Flow”, na noite da última quinta-feira, 23. “O Arnaldo não tem mais contrato com a Globo desde 2018, mas ele tem uma televisão que é afiliada. No contrato lá de trás, não pode participar de nada sem aprovação. Depois as coisas mudaram, mas o contrato dele tem 32 anos. Não sei o que houve. Ficamos chateados”, explicou.

Em tom de desabafo, Galvão Bueno reiterou que reprovou a decisão da TV Globo, mas preferiu não entrar em conflito. “A primeira pessoa com quem eu falei quando surgiu isso foi o Arnaldo. As aspas dele foram as seguintes: ‘Claro que pode, Galvão’. Então, ele ficou feliz da vida, eu também… Eu lamento porque não era para ele trabalhar comigo. Era um momento de juntar uma dupla que trabalhou 30 anos juntos. Nós somos amigos mesmo. O combinado era fazer o jogo no sábado, pular no avião e botar ele para colher na vinícola. Deixa para lá, toca em frente”, finalizou. Sem o ex-juiz, a transmissão do amistoso terá Walter Casagrande, Tino Marcos, Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, todos ex-Globo.

Apesar da situação desconfortável, Galvão Bueno também tratou de mostrar respeito com o veículo de comunicação. “Deixei muito claro, eu falei em todas as entrevistas que dei antes da Copa do Mundo que seria a minha última Copa [na Globo]. Eu só tenho a agradecer à Globo, uma relação de confiança mutua e sabendo a importância que tinha no trabalho. Eu sempre tive a liberdade de falar o que queria”, destacou. Além de Galvão, Casagrande e Arnaldo, outros profissionais deixaram a TV Globo recentemente. O último foi Cléber Machado, que trabalhou na empresa por 35 anos.